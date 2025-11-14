NOMAD 40W USB-C Slim Wall Charger mit GaN-Technik ist verfügbar

Gerade durch die kürzlich erfolgte Neuvorstellung des MacBook Pro mit M5 und den Verzicht von Apple, in Europa einen Charger beizulegen, kochte das Thema Ladegeräte wieder hoch – diese sind aus Cupertino traditionell teuer. Wie es anders geht, zeigt NOMAD mit seinem neuen Slim Wall Charger. Wir haben die Details.

NOMAD 40W USB-C Slim Wall Charger

Der Slim Wall Charger von NOMAD ist streng genommen nicht ganz neu,. er wird von NOMAD aber nun auc. h endlich in Weiß angeboten. Dank GaN-Technik ist das Ladegerät extrem kompakt, bietet einen USB-C-Port und schafft eine maximale Ladeleistung von 40 Watt an. Anbei einmal das Datenblatt in der Übersicht:

Kompakter USB-C-Wandadapter mit 40 Watt Ausgangsleistung

Gefertigt mit Galliumnitrid-Technologie (GaN) für effizientes und kompaktes Laden

Sehr schlanke Bauform für flexible Platzierung in engen Umgebungen

Unterstützt USB Power Delivery für schnelles Laden kompatibler Geräte

Ideal für MacBook Air, iPhone, iPad und weitere USB-C-Geräte

Europäischer Netzstecker für den Einsatz in EU-Steckdosen

Eingang: 100 – 240 Volt, 50/60 Hertz, 1.2 Ampere

Ausgang: 40 Watt (5 Volt/3 Ampere, 9 Volt/3 Ampere, 15 Volt/2.66 Ampere, 20 Volt/2 Ampere)

Maße: 15 × 98 × 42 Millimeter

Lieferumfang: 1x Nomad 40W USB-C GaN Slim Wall Charger (EU)

Farboptionen: Weiß, Schwarz

Preise und Verfügbarkeit

Wie bereits angedeutet, ist das Ladegerät in Schwarz schon seit einiger Zeit verfügbar, nun gibt es auch eine Variante in Weiß. Mit gerade einmal 24,99 Euro ist der kompakte Slim Wall Charger ausgesprochen günstig und kann direkt und unkompliziert via Amazon bestellt.

