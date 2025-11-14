LumaFusion 5.4 ist erschienen: das ist neu

Wer einen Mac mit Apple Silicon hat, kann mittlerweile aus einer ganzen Reihe an Programmen für Videoschnitt auswählen. Neben den Klassikern wie Adobe und Final Cut Pro X gehört auch LumaFusion dazu. Ursprünglich für das iPad entwickelt, schaffte die Applikation den Sprung auch auf den Mac. Nun steht ein neues Update mit neuen Funktionen bereit.

LumaFusion 5.4 ist erschienen

Das neue Update richtet sich konkret an die neuen iPhone-Modelle bzw. dessen Videofeatures, die mit LumaFusion 5.4 auch entsprechend bearbeitet werden können. Zudem gibt es verbessertes Multitaskung und Anpassungen für macOS 26 Tahoe. Anbei einmal die Release-Notes:

Exportieren Sie 5K, 6K und 8K auf neueren iPads und iPhones.

Arbeiten Sie in anderen Apps, während Sie Ihre Filme im Hintergrund exportieren.

Alle Menüs sind jetzt in der Menüleiste von macOS verfügbar.

Verbesserte Menüorganisation.

Tastaturkürzel für alle Timeline-Aktionen.

Zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Das neue Ebenensymbol passt perfekt zu allen Home-Bildschirmeinstellungen.

Update für Bestandskunden kostenfrei

Das Update ist für Bestandskunden kostenfrei ab sofort im iOS App Store erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei knapp 36,00 Euro, zum kommenden Black Friday ist aber sicherlich mit einer Preisaktion zu rechnen. Das Update ist selbstverständlich auch auf dem iPad verfügbar

-> LumaFusion laden (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!