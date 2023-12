Home Deals Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Tanz mit dem Tod. Der erste Fall für Karl Raben“ für 4,99 Euro mitnehmen

Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Tanz mit dem Tod. Der erste Fall für Karl Raben“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Dezember 2023 um 20:40 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer von all dem Weihnachtstrubel eine kleine Auszeit nehmen will, sollte sich mit einem heißen Kakao und einem spannenden Buch auf das Sofa verziehen. Da passt es, dass Apple am Wochenende wieder einen spannenden Krimi im Angebot hat.

Das E-Book der Woche

Berlin-Wedding, November 1932: Sieben SA-Männer stürmen eine Kneipe und erschießen Kurt Esser, Redakteur des KPD-Blatts »Rote Fahne«. Dem jungen Kriminalpolizisten Karl Raben gelingt es, den Anführer der Mörder, Gustav Fehrkamp, zu stellen. Doch kaum ist Hitler 1933 an der Macht, kommt Fehrkamp auf freien Fuß. Raben hat fortan nur noch einen Gedanken: Gerechtigkeit. Für sein Vorhaben geht er einen Pakt mit dem Teufel ein und arbeitet für die gerade gegründete Geheime Staatspolizei. Damit ist sein Leben in der Hand von Gestapo-Chef Reinhard Heydrich. Genauso wie das seiner Frau Lena, die jüdischer Herkunft ist. Wie kann ein Polizist für Gerechtigkeit sorgen, wenn das Unrecht die Macht ergreift?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

