Nintendo Switch im Angebot: Ihr spart 16%

Was haben die Playstation 5 und die Xbox Series X gemeinsam? Sie sind Next-Gen-Konsolen, irre leistungsstark und so gut wie gar nicht lieferbar. Wer dennoch im beginnenden Herbst zocken möchte, sollte einen Blick auf die Nintendo Switch werfen, die ist aktuell im Angebot.

Die Nintendo Switch ist mit Sicherheit nicht für High-End-Gaming gedacht, das ist aber auch nicht das Ziel. Sie punktet vielmehr mit einer großen Abwechslung an Spielen, allen voran die diversen Mario-Games sind ein Evergreen. Aktuell ist die Switch im klassischen Design, sprich blauer und roter Joy-Con-Controller, im Angebot. Die UVP liebt bei 329,00€ und ist aufgrund des oben genannten Problems auch vergleichsweise preisstabil, heute könnt Ihr aber 16% sparen und zahlt somit nur knapp 277 Euro:

Fairerweise sei hier vermerkt, dass es sich um das Modell mit LCD-Display handelt. Nintendo hat in der Zwischenzeit ein neues Modell mit OLED-Bildschirm vorgestellt. Soweit wir das überblicken konnten, hat sich an der sonstigen Ausstattung so gut wie nichts geändert,

