Nicht nur bei euch: WhatsApp aktuell mit großer Störung

WhatsApp erlebt am Abend einen offenbar größeren Ausfall. Viele Nutzer können den Dienst derzeit nicht oder nur eingeschränkt nutzen. Wir können das Problem bestätigen.

Der zu Meta gehörende Messenger WhatsApp erlebt einen fehlerbehafteten Tagesausklang. Die Anwendung hat aktuell mit offenbar größeren Problemen zu kämpfen. Viele Nutzer können sich nicht mit den Servern verbinden.

Is it just me or is WhatsApp down??#WhatsApp #Dlconversions

— Idowuenoch (@Idowuenoch3) July 19, 2023