Yamaha kündigt neue True-X-Soundbars an – was passiert mit MusicCast?

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Juli 2023 um 21:02 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Lange, bevor es Soundbars mit Dolby Atmos gab, besaß Yamaha mit seinen Soundprojektoren YSP-2700 und YSP 5600 ein Alleinstellungsmerkmal. Kaum eine andere Soundbar reichte an das fein ausdifferenzierte Klangbild heran. Mit den MusicCast-Bars wollte man das günstigere Segment abdecken, doch dann blieb es lange still. Nun kündigen die Japaner die neue True-X-Soundbar an und lassen eine wichtige Frage offen.

Die neue True-X-Soundbar

Das neue System hört auf den NamenTrue X und beinhaltet neben einer Dolby-Amos-fähigen Soundbar noch den dazu passenden Subwoofer noch den kabellosen Surround-Speaker, der auch als normaler Bluetooth-Speaker betrieben werden kann.

Die Soundbar selbst kommt in zwei Versionen auf den Markt, die sich nur im Lieferumfang unterscheiden. Die Soundbar SR-X50A kommt inklusive des drahtlosen Subwoofers SW-X100A, die SR-X40A ist ohne Bassbox. Die 101 cm breite Soundbar mit Stoffbespannung weist unter anderem eine einzigartige Bassreflexöffnung, akustisch optimierte Kammern sowie zwei nach oben gerichtete Höhenlautsprecher auf. Die insgesamt sechs Treiber sorgen samt Subwoofer für ein 4.1.2-Setup.

An Anschlüssen ist ein HDMI 2.1 (eARC) mit CEC sowie ein digitaler Audioanschluss vorhanden. An drahtloser Kommunikation ist WLAN verbaut, womit Spotify Connect, AirPlay 2 und Sprachsteuerung via Alexa möglich sind. Eingerichtet wird die True X-Soundbar mit der neuen „Sound Bar Controller-App”. Darüber lässt sich der Equalizer für den immersiven Sound anpassen, zudem können die vier vorinstallierten Klangprofile wie „Clear Voice“ aktiviert werden.

Was ist mit MusicCast?

Was langjährige Nutzer irritieren dürfte, ist der fehlende Hinweis auf MusicCast. Die neue True-X-Serie scheint dafür keine Unterstützung anzubieten und lässt sich somit nicht mit anderen MusicCast-Lautsprechern oder -Receivern im Verbund bespielen. Das wirft Fragen auf, wie es grundsätzlich für MusicCast weitergeht. Auf dedizierte Nachfrage versicherte Yamaha, dass MusicCast auch zukünftig gepflegt wird. Man hat sich bewusst für den Verzicht entschieden, man wollte explizit eine attraktive und leistungsstarke Soundbar für das Heimkino auf den Markt bringen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Soundbar im Set mit dem Subwoofer, SR-X50A, gibt es für 899,00 Euro, die Variante SR-X40A (ohne Sub) kostet 599,00 Euro. Der Subwoofer lässt sich für 349,00€ nachträglich dazukaufen. Für den Surround-Speaker WS-X1A müssen pro Stück 169,00€ investiert werden – macht in Summe knapp 1240 Euro für die Vollausstattung. Das System ist mit Schwarz, Hellgrau und Karbongrau in drei Farbvarianten erhältlich.

Der Verkauf soll im August 2023 anrollen, ein genaues Datum steht jedoch nicht fest. Tendenziell dürfte es rund um die kommende IFA so weit sein.

