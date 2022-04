Home iCloud / Services NFL Sunday-Ticket: Verhandlungen mit Apple TV+ angeblich abgeschlossen

Mit allen Mitteln will der iPhone-Konzern seinen Streamingdienst Apple TV+ auf dem Markt etablieren und schreckt dabei vor richtig teuren Deals nicht zurück. So soll es neben der MLB weiteren Live-Sport geben, wobei die Verhandlungen längst in trockenen Tüchern sein sollen.

Zeigt Apple TV+ bald NFL am Sonntag?

Um möglichst schnell signifikant zu wachsen, sind Live-Sportrechte ein zentraler Schlüssel. Dies hat auch Apple erkannt und bietet nun seit ein paar Wochen Friday Night Baseball an. Doch der wirklich wahre Zuschauermagnet unter den Sportarten ist und bleibt die NFL, zumindest auf dem Heimatmarkt in den USA. Wenig überraschend gibt es deshalb seit Längerem Gerüchte, wonach man für Apple TV+ am Rechtepaket „NFL Sunday Ticket“ interessiert sei. Dieses wird aktuell noch von DirectTV gehalten, doch zur Saison 2023 laufen diese aus und Apple TV+ sei einer der heißesten Bieter.

Angeblich schon alles unter Dach und Fach

Wie nun Puck Media berichtet, sollen die Verhandlungen längst abgeschlossen sein. Demzufolge hatte die NFL von Anfang an Apple TV+ als Favoriten auserkoren, was zudem der Grund für eine schnelle Einigung gewesen sein könnte. Apple bestand den Quellen nach allerdings darauf, dass eine strikte Geheimhaltung gewahrt bleibe und der iPhone-Konzern selbst die Ankündigung vornimmt. Rein von der Markenausrichtung passen beide Unternehmen zusammen: Die NFL ist die weltweit profitabelste Sportliga, Apple der weltweit erfolgreichste Konzern in der Unterhaltungselektronik.

