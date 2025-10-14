Schon lange wird über neue große externe Displays von Apple spekuliert. Jüngste Funde aus der aktuellen Beta von macOS 26 geben diesen Gerüchten neuen Auftrieb: Demnach steht womöglich ein neues Pro Display in den Startlöchern.

Apple hat gestern Abend die dritte Beta von macOS 26.1 für Entwickler veröffentlicht, eine neue Public Beta liegt seit heute ebenfalls vor. Hinweise im Code deuten darauf hin, dass ein neues Pro Display XDR mit integrierter Kamera in Arbeit sein könnte.

Wie der Journalist Zac Hall von 9to5Mac zuerst berichtete und MacRumors-Autor Aaron Perris bestätigte, enthält die aktuelle macOS-Tahoe-Beta neue Codezeilen mit den Bezeichnungen „Pro Display XDR Camera“ und „Pro Display XDR Desk View Camera“. Das legt nahe, dass Apple an einer neuen Version seines High-End-Monitors mit eingebauter Center-Stage-Kamera arbeitet.

Center Stage ist eine Funktion, die Nutzer bei Videogesprächen automatisch im Bildzentrum hält, selbst wenn sie sich bewegen. Desk View nutzt dieselbe Kamera, um gleichzeitig das Gesicht des Nutzers und eine Draufsicht des Schreibtischs zu zeigen.

Neuauflage nach langer Durststrecke

Das aktuelle Pro Display XDR, das seit seiner Einführung im Dezember 2019 unverändert verkauft wird, besitzt weder Kamera noch Lautsprecher. Trotz des hohen Einstiegspreises von 4.999 US-Dollar bietet es lediglich einen 32-Zoll-6K-Bildschirm mit bis zu 1.600 Nits Helligkeit, einer Bildwiederholrate von 60 Hz, einem Thunderbolt-3-Anschluss und drei USB-C-Ports. Der optionale Standfuß kostet zusätzlich 999 Dollar.

Apple brachte im März 2022 mit dem Studio Display einen günstigeren 27-Zoll-Monitor auf den Markt, der über Lautsprecher und eine Center-Stage-Kamera verfügt. Der Preis startet bei 1.599 Dollar inklusive Standfuß.

Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman arbeitet Apple derzeit an zwei neuen externen Displays. Möglich ist also, dass sowohl das Pro Display XDR als auch das Studio Display ein Update erhalten.

Nach fast sechs Jahren ohne Nachfolger wäre ein neues Pro Display XDR längst überfällig. Wann Apple das Modell mit Kamera vorstellt, ist unklar. macOS 26.1 soll voraussichtlich noch im Oktober erscheinen, und schon morgen könnte das Unternehmen neue Produkte ankündigen.