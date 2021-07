Home Apple Neues Apple Museum mit vielen ausgestellten Prototypen wird in Warschau eröffnet

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Juli 2021 um 21:33 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Man mag es kaum glauben, aber ein offizielles Museum von Apple gibt es nicht. Angesichts der durchaus wechselvollen Geschichte des Unternehmens verwundert das doch etwas. Bis Anfang 2019 gab es jedoch ein Museum in Prag, welches mit Beginn der Corona-Pandemie geschlossen und von einem Diebstahl heimgesucht wurde. Das ist schade, doch es wird ein neues Museum geben.

Neues Museum wird in Warschau eröffnet

Als das Museum in Prag geschlossen wurde, gab es kurz darauf einen Diebstahl, bei dem nahezu alle Exponate entwendet worden sind – unter verwirrenden Begleitumständen. So soll unter anderem ein Sorgerechtsstreit ein Auslöser für die Schließung des Museums in Prag sein. Wer will, kann sich diesen Blog-Post dazu einmal anschauen. Wer bisher nicht in das Museum konnte, kann sich aber nun ein neues Reiseziel notieren.

Denn in Warschau wird es im Herbst ein neues Apple Museum geben. Dieses soll auf dem Norblin Factory Komplex beheimatet sein und 1.500 Exponate auf einer Fläche von insgesamt 3.500 Quadratmetern ausstellen. Ein absolutes Highlight soll dabei eine funktionsfähige Nachbildung des Apple I sein, welcher von Steve Wozniak unterschrieben wurde.

Vor allem Prototypen

Für absolute Apple-Enthusiasten dürfte das Museum ein absoluter Pflichtbesuch werden. Krzysztof Grochowski, Präsident des Vorstands von Japko, kündigte an, dass man sich vor allem auf Prototypen konzentrieren wolle. Das Besondere an diesen Prototypen? Sie sind über das Planungsstadium nie hinaus gekommen und wurden dementsprechend nie in Massen gefertigt. Krzysztof Grochowski, Präsident des Vorstands von Japko, äußert sich dazu wie folgt:

„Wir haben zusammen mit unseren Geschäftspartnern beschlossen, dass es unsere Pflicht ist, diese einzigartigen Kollektionen einem möglichst breiten Publikum zu präsentieren. Wir wollen, dass die Ausstellung zu zeitgenössischen Ausstellungsmodellen passt. Wir möchten, dass sie die Entwicklung von Ideen in der Technologie so zeigt, dass jeder sehen kann, welchen Fortschritt wir als Menschheit erlebt haben. Wir wollen auch die Quellen und Richtungen der Zivilisation zeigen, aber vor allem möchten wir den Besuchern den wahren Kern der technologischen Popkultur zeigen. Wir werden einen Multimedia-Raum schaffen, der es den Menschen ermöglicht, diese Ausstellung zu erleben, nicht nur, um sie zu sehen.“

Ab Herbst 2021 öffnen die Tore

Die Eröffnung des Museums auf dem Gelände der Norblin Factory ist für September 2021 terminiert, dies aber immer mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie. Das Gelände ist im Warschauer Stadtteil Wola als Bestandteil eines Revitalisierungsprojektes und wird insgesamt eine Nutzfläche von 65.000 Quadratmeter bieten. 41.000 Quadratmeter sind als Bürofläche gedacht, die anderen 24.000 Quadratmeter sind für Unterhaltung, Kultur, Essen sowie Service- und Einzelhandelskonzepte vorgesehen.

