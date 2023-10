Home Mac Neuer iMac: Das 24 Zoll-Modell wird innerlich aufgefrischt

Apple hat heute Abend auch wie erwartet einen neuen iMac vorgestellt. Mac-Nutzer, die auf einen großen Mac gehofft hatten, wurden enttäuscht. Der iMac 24 Zoll wurde mit dem neuen M3 ausgerüstet.

Apple hat heute Nacht wie schon erwartet einen neuen iMac präsentiert. Er ist eine Neuauflage des iMac 24 Zoll von 2021. Die verfügbaren Farboptionen bleiben identisch.

Apple macht den iMac schneller

Der neue M3 ist eine deutliche Weiterentwicklung der Apple Silicon-Plattform, deren komplettes Potenzial sich noch erweisen muss. Apple verspricht bis zu 2,5 mal so viel Leistung wie im iMac 27 Zoll und 4,5 mal so viel Tempo wie im früheren Intel-21,5 Zoll-iMac.

Erstmals im iMac steht auch Mesh-Shading und Ray Tracing zur Verfügung, eine Eigenschaft des neuen M3, über dessen Eigenschaften ihr hier mehr lesen könnt.

Im Vergleich zum iMac 24 Zoll mit M1 soll die Performance sich verdoppeln.

Der neue iMac 24 Zoll unterstützt Wi-Fi 6E, auch Bluetooth 5.3 wird von der Maschine unterstützt.

Die Preise steigen leicht, der Startpreis in Deutschland erhöht sich um 50 Euro.

Der neue iMac kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferungen beginnen ab dem 07. November, dieser fällt auf einen Dienstag.

Was haltet ihr von dem neuen Modell für den Schreibtisch, werdet ihr euch den neuen iMac in euer Büro oder Wohnzimmer stellen?

Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

