Trotz flauer iPhone-Euphorie: Die Marke Apple ist weiter das Maß aller Dinge

Der Brand Apple bleibt auch in Zeiten sinkender iPhone-Verkäufe hoch angesehen. Erneut landete die Marke ganz oben auf der entsprechenden Liste von Fortune. Aber auch Amazon und Microsoft stehen bei Verbrauchern hoch im Kurs.

Apple wurde zum 18. Mal in Folge zur „Most Admired Company“ des Magazins Fortune gekürt. Die Rangliste basiert auf einer Befragung von 3.380 Führungskräften aus verschiedenen Branchen, die Unternehmen nach neun Kriterien bewerten, darunter Innovationskraft, Investitionswert, soziale Verantwortung und die Fähigkeit, Talente anzuziehen.

Apple sicherte sich erneut den ersten Platz, gefolgt von Microsoft und Amazon, die in den vergangenen Jahren konstant unter den Top drei vertreten waren.

Technologiebranche dominiert weiterhin

Die Fortune-Rangliste 2025 unterstreicht die anhaltende Dominanz der Technologiebranche. Besonders bemerkenswert ist der Aufstieg von Nvidia auf Platz vier – das Unternehmen profitiert stark vom Wachstum im Bereich künstliche Intelligenz und der Entwicklung leistungsfähiger GPU-Technologien. Nvidias Chips bilden das Rückgrat generativer KI-Modelle von OpenAI, Google und Microsoft.

Neben den Technologieunternehmen sind auch andere Branchen gut vertreten: Berkshire Hathaway, Costco und JPMorgan Chase komplettieren die Top sieben. Zudem schafften es ServiceNow, Taiwan Semiconductor und Novo Nordisk erstmals in die Top 50.

US-Unternehmen dominieren die Spitzenplätze

Ein auffälliger Trend dieses Rankings ist stets die massive Konzentration amerikanischer Konzerne an der Spitze. Zum zweiten Jahr in Folge stammen alle zehn führenden Unternehmen aus den USA. Die Liste ist indes in den meisten Jahren ihres Erscheinens sehr US-zentriert gewesen.

