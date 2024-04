Home iPad Neue Modelle voraus: Das iPad Air wird bei Apple knapp

Das iPad Air der aktuellen Generation wird bei Apple offenbar knapp, das deutet auf den Start der lange erwarteten Neuauflage verschiedener Tablets von Apple hin, der offenbar kurz bevorsteht. Das iPad Pro ist dagegen nach wie vor problemlos zu haben.

Apples iPad Air wird knapp: Das Modell der aktuellen Generation ist in den USA zuletzt offenbar in einer Reihe von Apple Retail Stores nicht mehr zu kriegen, meldete der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in seinem aktuellen Newsletter. Das deutet in der Regel darauf hin, dass noch im Lager befindliche Einheiten abverkauft werden und eine neue Generation bereits in den Startlöchern steht, was ohnehin erwartet wird.

Start der neuen iPad-Modelle Anfang bis Mitte Mai erwartet

Es wird derzeit damit gerechnet, dass Apple neue Modelle von iPad Pro und iPad Air im kommenden Monat in den Handel bringen wird, dabei steht die Woche vom 06. Mai im Fokus.

Erwartet wird erstmals ein iPad Air mit 12,9 Zoll, es soll dem Vernehmen nach mit einem Mini-LED-Display ausgestattet sein, der M2-Chip dürfte ebenfalls zur Ausstattung gehören.

Das iPad Pro ist aktuell offenbar noch ohne Lieferschwierigkeiten zu haben, das könnte darauf hindeuten, dass Apple die aktuelle Generation noch über den Start eines neuen Modells hinaus weiter verkaufen möchte, dann zu einem niedrigeren Preis. Das iPad Pro dürfte den M3-Chip erhalten, eine Kamera im Landscape-Format dürfte kommen, das Highlight werden wird aber wohl das erwartete OLED-Display.

