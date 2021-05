Home Betriebssystem Neue HomePod-Softwarebeta für manche Entwickler und tvOS 14.6 Beta 3 sind da

Apple hat heute Abend auch eine neue Version der HomePod-Software für einige ausgewählte Entwickler verteilt. Diese könnte ein Problem in Zusammenhang mit dem HomePod beseitigen, von dem zurzeit noch einige Nutzer betroffen sind. Darüber hinaus wurde auch tvOS 14.6 für die Entwickler bereitgestellt.

Heute Abend hat Apple neben iOS 14.6 und iPadOS 14.6 Beta 3, macOS Big Sur 11.4 Beta 3 sowie watchOS 7.5 Beta 3 auch eine neue Version der HomePod-Software für einige Entwickler bereitgestellt. Diese neue Beta kann allerdings nur von einigen ausgewählten und eingeladenen Testern geladen und installiert bringen, Apple geht bei der HomePod-Software bis jetzt auf diese Weise vor.

Zudem erklärt Apple grundsätzlich nicht, welcher Art die Neuerungen in einem Update für den HomePod sind, sofern nicht bereits lange zuvor angekündigte neue Funktionen eingeführt werden. Die kommende Aktualisierung des HomePod beseitigt aber womöglich ein Problem, das seit kurzem mit dem HomePod in Zusammenhang mit Siri und Apple Music auftritt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Auch dritte Beta von tvOS 14.6

Darüber hinaus wurde heute Abend auch Beta 3 von tvOS 14.6 an die Entwickler verteilt. Diese dritte Beta folgt zwei Wochen auf die vorangegangene Testversion.

Es ist nichts über größere Neuerungen in Zusammenhang mit dieser neuen Beta bekannt, auch werden keine relevanten Änderungen mit der finalen Version des kommenden Updates erwartet. tvOS 14.6 kann auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation sowie dem neuen Apple TV 4K installiert werden, wenn entsprechend eingestellt, erfolgt die Installation des Updates automatisch.

