Neue Firmware für AirPods Pro 2 mit Lightning verfügbar

Am gestrigen Abend gab es nicht nur die Release Candidates für die kommenden Updates der aktuellen Betriebssysteme, Apple veröffentlichte auch neue Firmware für die erste Generation der AirPods Pro 2.

Firmware 6B34 ist nun verfügbar

Zunächst zur Einordnung: Mit der ersten Generation sind die AirPods Pro 2 gemeint, dessen Ladecase noch einen Lightning-Anschluss aufweist. Für dieses Modell hat Apple angefangen, seit gestern Abend eine neue Firmware auszurollen. Die Versionsnummer lautet 6B34 und löst die Firmware 6B32 ab. Was genau verbessert wurde, verrät Apple auch dieses Mal nicht.

Die AirPods aktualisieren ihre Software selbstständig

Apples AirPods aktualisieren ihre Software automatisch. Dafür müssen sie sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden und im Case liegen. Es gibt keinen eingeführten Weg, ein Update der Software für die AirPods manuell auszulösen, allerdings lässt sich ein Update auch nicht verhindern. Es kann aber helfen, die AirPods am Kabel anzuschließen, anschließend zu koppeln, etwas Musik laufen zu lassen und diese dann wieder in das Ladecase zurückzustecken. Wünschenswert wäre an dieser Stelle, dass Apple die Option eines manuellen Updates zulassen würde.

