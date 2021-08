Home Apple Watch Neue Activity Challenge am 28. August inklusive Sonderabzeichen

Seit der Apple Watch Series 2 hat Cupertino bei der Apple Watch den Fokus ganz klar auf Gesundheit und Fitness gelegt. Das sollte für jeden ein persönliches Anliegen sein, kann manchmal aber auch etwas frustrieren. Um die Motivation zur Bewegung hochzuhalten, gibt es bereits seit einigen Jahren sogenannte Activity Challenges – an einem besonderen Tag steht ein Workout im Fokus, mit dessen Absolvierung Ihr Euch eine besondere Auszeichnung sichern könnt. Ende August ist es wieder so weit.

Tag des Nationalparks

Wie im vergangenen Jahr, wird auch dieses Jahr in der kommenden Woche dem Nationalpark gedacht. Wer sich, konkret am 28. August 2021, für eine Wanderung, einen Spaziergang an der frischen Luft oder ein Rollstuhltraining über eine Distanz von knapp 1,6 Kilometern entscheidet, kann sich das entsprechende Sonderabzeichen freischalten lassen.

Auch mit Drittanbieter-App möglich

Selbstverständlich kann das Training auch mit einer Drittanbieter-App getrackt werden, diese muss die Daten nur in Apple Health importieren können. Bitte beachtet dabei, dass eine Synchronisierung sich manchmal etwas ziehen kann. Solltet Ihr das Abzeichen nicht direkt angezeigt bekommen, hilft ein Neustart von iPhone und Apple Watch in der Regel aus.

Dieses Sonderzeichen kann nur an diesem Tag erworben werden. Wer also ein Jäger und Sammler dieser Auszeichnungen ist, sollte sich für diesen Tag einen Knick ins Ohr machen. Ein nachträgliches Erreichen ist nämlich nicht möglich.

