Netflix startet mit Werbung: Alle Details zum neuen Tarif

Für den Streamingdienst Netflix sind es gerade harte Zeiten. Zuletzt musste man erstmals zwei Quartale in Folge einen Nettokundenverlust hinnehmen, was sinkende Einnahmen bedeutet. Dies möchte Netflix mit einem werbefinanzierten Tarif ausgleichen. Nun hat Netflix alle wichtigen Details zu dem Tarif bekannt gegeben. Wir klären auf.

Netflix Basic

Der neue Tarif hört auf den Namen Basic und ist unterhalb des Standard-Tarifs angesiedelt. Er kommt jedoch mit einigen Einschränkungen daher. So werden sich keine Inhalte offline speichern lassen. Außerdem gibt es nur 720p als Qualität und einige Inhalte stehen aus Lizenzrechten nicht zur Verfügung. Alles Sachen, die im Vorfeld bereits durchsickerten. Auch zur Werbung äußerte sich der Streamindienst. Man werden zwischen vier und fünf Minuten Werbung pro volle Stunde zeigen. Gestreamt werden kann übrigens nur auf einem Endgerät.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Tarif wird sich ab dem 03. November 2022 buchen lassen, und zwar in allen wichtigen Märkten. Neben den USA zählt auch Deutschland dazu. Kommen wir zum Preis, der liegt in Deutschland bei 4,99 Euro. Netflix überrascht dabei, denn in Amerika kostet der Tarif 6,99 US-Dollar. Und man scheint dabei einen anderen Weg als Disney+ einzuschlagen. Der Dienst nutzt die kommende Einführung des werbefinanzierten Angebots, um damit den bisherigen Tarif zu ersetzen.

