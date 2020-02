Netflix lässt Nutzer jetzt automatische Wiedergabe von Trailern abschalten

Netflix lässt Nutzer endlich die nervige Wiedergabe von Trailern beim Aufruf einer Serie deaktivieren. Hierfür muss der Nutzer sich allerdings am Desktop in sein Profil begeben. Das Autoplayback von Trailern hatte zahlreiche Netflix-Nutzer in der Vergangenheit gestört.

Netflix hat nun eine Möglichkeit geschaffen, die automatische Wiedergabe von Trailern zu deaktivieren, die umgehend beginnt, sobald der Nutzer eine Serie aufruft. Dieses automatische Playback war vielen Nutzern nicht willkommen, abstellen ließ es sich indes nicht. Und auch jetzt ist die Deaktivierung des Verhaltens nicht unbedingt bequem gelöst. Wie Netflix in einem entsprechenden Supportdokument ausführt, kann der Nutzer im Browser die entsprechende Einstellung vornehmen.

Automatische Vorschau: Einmal einstellen, für alle Plattformen wirksam

Netflix-Kunden können die automatische Wiedergabe von Trailern profilweise ein- oder ausschalten. Die Funktion heißt „Automatische Vorschau beim Durchstöbern der Titel-Auswahl“. Netflix weist darauf hin, dass die Änderung sich möglicherweise nicht sofort auswirkt. Um sie für das eigene Profil sofort wirksam werden zu lassen, kann ein Nutzer das Profil wechseln. Die Änderung des Wiedergabeverhaltens von Trailern wirkt sich auf alle Plattformen aus, auf denen der Nutzer Netflix verwendet.

Netflix hatte unlängst seine Quartalszahlen vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass das Unternehmen zwar weltweit weiter neue Kunden gewinnen konnte, der Heimatmarkt aber zuletzt schwächelte. Dort wird Netflix seit kurzem vor allem von Disney+ unter Druck gesetzt, das einen raketenhaften Start vorlegte.

