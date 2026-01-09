Narwal V40: Neuer Akkusauger mit Absaugstation startet in Deutschland

Mit dem Narwal V40 Station bringt der Hersteller Narwal, der bisher hauptsächlich für seine Saugroboter bekannt ist, sein erstes Akkusauger-Modell mit automatischer Absaugstation auf den deutschen Markt. Das Modell kombiniert leistungsstarke Reinigung mit einer komfortablen Wartungs-Station, die das Entleeren des Schmutzbehälters über lange Zeit weitgehend überflüssig macht.

Leistungsdaten und Ausstattung

Der Narwal V40 Station setzt auf einen starken, bürstenlosen Motor mit bis zu 220 AirWatt Saugleistung, der sowohl Hartböden als auch Teppiche effizient sauber halten soll. Dank einer intelligenten Sensorik passt das Gerät die Saugleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Die Laufzeit beträgt mit zwei mitgelieferten Akkus bis zu 120 Minuten, was selbst größere Wohnungen abdecken kann.

Automatische Entleerung und Filtersystem

Ein zentrales Feature ist die Absaugstation, die den Staub nach dem Saugen automatisch in einen bis zu 3 Liter fassenden Beutel entleert. Dadurch kann der durchschnittliche Haushalt bis zu etwa 100 Tage lang ohne manuelles Entleeren auskommen. Das mehrstufige Filtersystem inklusive eines H13-HEPA-Filters hält dabei feinste Partikel zurück, was auch für Allergiker von Vorteil sein dürfte.

Zubehör und Komfort

Zum Lieferumfang gehören mehrere Aufsätze, darunter ein LED-beleuchteter Bodensauger für dunkle Ecken, eine elektrische Anti-Wicklungs-Minibürste und diverse Düsen für Möbel oder Polster. Die Basisstation dient gleichzeitig als Aufbewahrungs- und Ladepunkt und macht das System zu einer kompakten All-in-One-Lösung.

Verfügbarkeit und Preis

Der Narwal V40 Station ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 449 Euro, zum Marktstart wird jedoch ein Rabatt in Höhe von 16 % direkt beim Hersteller angeboten. Demzufolge liegt der Einführungspreis bei 379,00 Euro