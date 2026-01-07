Nächster Sprung: Wann bekommt das iPhone eine 200MP-Kamera?

Seit Jahren liegt der Fokus auf der Verbesserung der iPhone-Kamera. Mit dem iPhone 17 Pro setzen nun erstmals alle drei Kameramodule auf Sensoren mit einer Auflösung von 48 MP. Im reinen Zahlenvergleich zur Android-Konkurrenz wirkt dieser Wert niedrig – 200-MP-Sensoren sind dort längst keine Seltenheit mehr. Doch nun gibt es Hinweise darauf, wann auch Apple den nächsten großen Sprung bei der Sensorauflösung wagen wird.

In einer Mitteilung an Investoren gibt Morgan Stanley laut Medienberichten bekannt, dass Apples erster 200-MP-Bildsensor noch in diesem Jahr von Samsung gefertigt werden soll. Zum Einsatz kommen wird dieser neue Sensor voraussichtlich aber erst im Jahr 2028.

Bleibt Apple beim bewährten Muster

Es ist davon auszugehen, dass zunächst die Hauptkamera (Weitwinkel) von der enormen Auflösungssteigerung profitiert, ehe Telezoom und Ultraweitwinkel nachziehen. Dies entspräche der bisherigen Strategie Apples: Den Wechsel von 12 auf 48 MP vollzog 2022 zunächst nur die Hauptkamera des iPhone 14 Pro, bevor die anderen Module in den Folgejahren ebenfalls höherauflösende Sensoren erhielten.

Freut ihr euch auf eine noch höhere Pixeldichte bei der iPhone-Kamera oder reichen euch die aktuellen 48 MP für qualitativ hochwertige Fotos? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.