Nächster Anlauf: iPhone 12 laut Leaker mit sechs GB RAM

Das iPhone 12 Pro soll mit einem größeren Arbeitsspeicher kommen, das twitterte zuletzt ein bekannter Leaker. Die Prognose eines größeren RAM für das iPhone ist nicht neu, tatsächlich hat Apple hier in der Vergangenheit auch schon aufgerüstet, zuletzt wurden entsprechende Voraussagen aber nicht erfüllt.

Wieder stehen wir wenige Monate vor dem Release eines neuen iPhones und wieder wird ein größerer Arbeitsspeicher vorausgesagt. Diesmal hat ein bekannter Leaker einen entsprechenden Ausblick auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet.

Professional 6GB

General 4GB — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 9, 2020

In einem denkbar minimalistischen Tweet verlieh der Beobachter, der auch zum Start des neuen iPad Pro und zu macOS Big Sur zutreffende Prognosen im Vorfeld abgegeben hatte, nun seiner Meinung zum RAM des iPhone 12 Ausdruck.

Und diese Prognose ist ebenso kurz, wie simpel: Das iPhone 12 soll mit vier GB RAM kommen, das iPhone 12 Pro indes mit sechs GB Arbeitsspeicher.

Größerer Arbeitsspeicher lässt mehr Hintergrundaktivität zu

Dabei würden wohl beide iPhone 12-Modelle, die Variante mit 5,4 Zoll-Display und das 6,1 Zoll-Modell, mit vier GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein. Vom iPhone 12 Pro gibt es wohl auch zwei Versionen, eine mit 6,1 Zoll-Display und das iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll-Panel. Sechs GB RAM wurden schon dem iPhone 11 / Pro im letzten Sommer zugeschrieben, am Ende kam es dann doch anders. Mehr Arbeitsspeicher ist etwa für die Bearbeitung von Fotos und Videos sinnvoll, erlaubt aber auch mehr Aktivitäten im Hintergrund. Auch wer gewohnheitsmäßig viele Safari-Tabs geöffnet hat, weiß einen großen RAM zu schätzen.

Klar ist, das iPhone 12 wird den neuen A14-CPU besitzen, der wird dem Vernehmen nach auf einem 5nm-Prozess basieren und performancetechnisch nochmals im Vergleich zum aktuellen A13 deutlich aufgerüstet haben.

Das iPhone 12 wird im Herbst in all seinen Versionen erwartet.

