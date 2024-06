Home Hardware Nachgereicht: Insta360 Go 3S bietet nun 4k-Videos

Nachgereicht: Insta360 Go 3S bietet nun 4k-Videos

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Juni 2024 um 14:02 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Der Sommer treibt uns alle nach draußen und die vielen schönen Momente wollen auch verewigt werden. Dafür zücken wir oftmals das iPhone, es gibt allerdings auch die sogenannten Action-Kameras. Die sind deutlich kompakter und erlauben auch schöne Aufnahmen bei sportlichen Aktivitäten. Vorige Woche brachte Insta mit der Insta360 Go 3S nun eine aktualisierte Version auf den Markt.

Insta360 Go 3S mit wichtigen Verbesserungen

Die neue Go 3S hat eine Blende von f/2,8 (Go 3: f/2,2) und eine 35-Millimeter-äquivalente Brennweite von 16 Millimeter (G 3: 11 Millimeter), ist also minimal weniger lichtstark und weitwinklig. Dafür bekommen Käufer nun die Option, 4K-Videos mit 30 fps aufzunehmen. Bei Fotos liegt die maximale Auflösung bei 4.000 x 3.000 Pixeln. Das Vorgängergerät schafft bei Videos eine Auflösung von 2.720 x 1.536 Pixeln bei 30 fps, die höchstmögliche Fotoauflösung liegt je nach Bildformat bei 2936 x 1088 Pixeln oder bei 2560 x 2560 Pixeln.

„Meet Insta360 GO 3S – Your Tiny Mighty 4K Cam“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Die Kamera ist zudem nach IPX8 wasserdicht und erlaubt das Eintauchen in bis zu 10 Meter tiefen Wasser. Der Vorgänger schaffte nur 5 Meter. Zudem ist die Integration in Apples „Wo ist?“-Netzwerk inkludiert. Bei einem Gewicht von 39 Gramm durchaus sinnvoll.

Cleveres Zubehör

Insta liefert seine Insta360 Go 3S mit cleverem Zubehör aus. Das mitgelieferte Halsband sorgt dafür, dass die Action-Kamera magnetisch haftet und man bei Aufnahmen, wie Radfahren etc., die Hände freihat. Dabei lässt sich die Insta360 Go 3S sowohl ich Hoch- als auch Querformat nutzen. Die Ladestation bietet zudem ein integriertes Display, welches sich um 180° klappen lässt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Insta360 Go 3S ist ab sofort in Schwarz und Weiß erhältlich. Die günstige Version mit 64 GByte internem Speicher kostet rund 400 Euro, mit doppelt so viel Speicher sind 30 Euro mehr fällig. Die 30 Euro Aufpreis sollte man investieren.

