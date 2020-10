Nach Apple Music: Endlich kann auch Spotify nach Songtexten suchen

Spotify kann jetzt auch endlich etwas, das Apple Music-Nutzer schon lange kennen: Die Suche nach einem Song per Songtext ist jetzt möglich. Die Funktion wurde unlängst unter iOS und Android freigeschaltet.

Spotify hat in einem kleinen, aber feinen Detail zu Apple Music aufgeschlossen: Nutzer können ab sofort auch bei den Skandinaviern nach Songs per Songtext suchen. Diese Suche ist quasi die umgekehrte Strategie zur Shazam-Erkennung. Manchmal hat man die Melodie eines Songs nicht zur Hand, aber dafür noch einige Fragmente des Songtexte im Kopf.

Apple music lässt Nutzer schon lange auf diese Weise suchen, zuvor mussten Nutzer meist einen Abstecher ins Web unternehmen.

Das neue Feature sollte schon vor Jahren bei Spotify starten, es kam allerdings nie dazu. Nun wurde die Verfügbarkeit der Funktion von Spotify auf dem Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020