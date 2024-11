Home Featured Nach 15 Jahren: Der Apple-Fernseher lebt wieder als Planspiel

Apple hat den Plan, einen eigenen Fernseher zu entwickeln, offenbar wieder aus der Schublade geholt. Der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs soll diese Idee vor über einem Jahrzehnt verfolgt haben, bekanntlich kam es aber nie zur Umsetzung. Auch heute dürfte ein fertiges Produkt noch einige Zeit entfernt sein.

Apple wird womöglich doch einmal ein eigenes Smart TV auf den Markt bringen: Die Idee, mit einem eigenen Fernseher in den Markt einzutreten, werde bei Apple neben anderen Überlegungen geprüft, sagte am Wochenende Mark Gurman von Bloomberg. Dadurch, dass der in der Regel zutreffend unterrichtete Redakteur diese Aussage in seinem Newsletter tätigt, gewinnt sie einiges an Glaubwürdigkeit.

Hintergrund

Der Apple-Fernseher beschäftigte vor bald 15 Jahren die Gerüchteküche. Steve Jobs soll vor seinem Tod den Plan gefasst haben, mit einem eigenen TV groß herauszukommen. Apple wolle den Fernseher neu erfinden, hatte Jobs damals erklärt, mit einer Oberfläche, die einfacher und intuitiver ist als alles, was es auf dem Markt gebe.

Jobs soll von der Bedienung damaliger Fernseher regelmäßig entnervt gewesen sein und die Geräte seiner Zeit nicht besonders gemocht haben. Außer dem Apple TV, der TV-Box von Apple, kam aber bislang kein Produkt in dieser Richtung.

Marktstart wohl noch einige Zeit entfernt

Nun aber kommt ein wenig Bewegung in Apples Smart Home-Strategie. Ein eigener Smart TV wäre eine logische Konsequenz aus der erfolgreichen Einführung anderer Smart Home-Geräte wie des geplanten Smart Displays, das an der Wand montiert wird, so Gurman. Dieses Device soll kommendes Jahr eingeführt werden. Bis ein eigener Fernseher allerdings marktreif wäre, würden sicher noch Jahre vergehen.

Zudem gilt der TV-Markt als hart umkämpft und die Margen sind gering. Akteure wie Samsung, Sony und LG haben ihn unter sich aufgeteilt und inzwischen sind die Smart TVs auch von ihrer Leistung und Vielseitigkeit her deutlich weiter als früher, mit eigenen App-Ökosystemen und Inhalte-Hubs. Apple müsste schon ein wirklich überzeugendes Produkt vorstellen, das den Apple-Kosmos für Nutzer vollständig erschließt, um hier wettbewerbsfähig zu sein.

