Digital-Uhr: Casio bringt Klassiker als Ring

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 18. November 2024 um 11:00 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Casio ist für seine digitalen Uhren bekannt, die mittlerweile Kultstatus besitzen. Zum Jubiläum eines Klassikers bringt das Unternehmen nun ein Sondermodell in Ringform heraus. Der Marktstart soll noch dieses Jahr sein, der Preis ist akzeptabel.

Uhren werden traditionell am Handgelenk getragen, in diesem Fall aber nicht. Casio bringt eine Uhr im Ringformat, welche an einem Finger passt. Die Casio Ring Watch sieht dabei wie eine klassische Casio Digital-Uhr aus, ist aber deutlich kleiner. Verglichen mit dem Klassiker beträgt die Größe des Gehäuses nur ein Zehntel.

Casio Ring für 125 Euro zu Weihnachten

Noch in diesem Jahr, genauer im Dezember 2024 soll die Casio Ring Watch auf den Markt kommen. Sie ist mit einer kleinen LED ausgestattet, die zu bestimmten Uhrzeiten leuchten kann. Das Modell ist eine Hommage zum 50. Geburtstag der bekanntesten Casio-Uhr.

Auf der deutschen Website von Casio ist sie aktuell noch nicht gelistet. Umgerechnet werden um die 125 Euro für das Nischenprodukt fällig. In einem Video zeigt Casio Japan die neue Ring Watch CRW-001:

Quatsch-Idee oder praktisches Gadget: Was haltet ihr von einer Uhr im Ringformat? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

