Home Sonstiges Mussten fast alles neu schreiben: Facebook Messenger bis Ende des Jahres komplett E2E-verschlüsselt

Mussten fast alles neu schreiben: Facebook Messenger bis Ende des Jahres komplett E2E-verschlüsselt

Meta macht den Facebook Messenger-Chat für Millionen Nutzer deutlich sicherer. Die Unterhaltungen werden dort bis Ende des Jahres standardmäßig auch Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wie schon seit Jahren in WhatsApp. Das war allerdings offenbar gar nicht so leicht.

Meta will für mehr Privatsphäre und Sicherheit in seinem Facebook Messenger sorgen. Dort sollen die Chats bald standardmäßig auch Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden, wie das Unternehmen nun mitteilt.

Hintergrund

Die Chats im Messenger werden auch heute bereits verschlüsselt, dabei kommt jedoch eine Transportverschlüsselung zum Einsatz. Die Unterhaltungen können hier vom Betreiber auf dem Server entschlüsselt werden, denn er besitzt den Schlüssel. Bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommt, wie der Name schon verrät, eine geräteseitige Verschlüsselung zum Einsatz, bei der niemand auf dem Weg hineinlesen kann, zumeist wird ein öffentliches und geheimes Schlüsselpaar verwendet. In den letzten Jahren haben verschiedene nutzerfreundliche Methoden zur automatisierten Verwaltung der Schlüssel in diversen modernen Messengern Einzug gehalten, dazu zählte etwa auch WhatsApp, das die Verschlüsselung nutzt, die von den Machern von Signal entwickelt wurde.

Ein hartes Stück Arbeit

Doch der Facebook Messenger ließ sich nicht so leicht auf E2E umstellen, wie Meta ausführte. Meta wollte die Kontinuität der Unterhaltungen nicht zerstören, daher musste man fast den gesamten Code des Messengers neu schreiben, so das Unternehmen. Der gilt, das wurde in den letzten Jahren immer wieder von verschiedener Seite kommuniziert, ohnehin als bereits hoffnungslos überladen.

Zwar waren geheime Chats schon zuvor im Messenger verfügbar, jedoch nur nach separater Einleitung und nicht mit allen Features. Meta wollte aber dafür sorgen, dass die Nutzer ihre Chats weiterführen, ohne einen Unterschied zu bemerken. Ab nun erhalten Millionen Nutzer die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, diese wird dann bis Ende des Jahres komplett ausgerollt sein, so Meta.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!