Musikstreaming in den USA knackt 2019 die Schwelle von einer Billion Streams

Musikstreaming war im vergangenen Jahr in den USA weiter auf dem Vormarsch: Insgesamt wurden rund eine Billion Streams abgerufen, auch 2019 wurde ein deutliches Wachstum registriert. Auch in anderen Märkten, etwa in Europa, wird immer mehr Musik gestreamt.

Im vergangenen Jahr ist das Musikstreaming in den USA abermals deutlich gewachsen, das berichtet das WSJ unter Berufung auf Zahlen des Marktforschers Nielsen. Danach wurden in den USA im abgelaufenen Jahr rund eine Billion Streams abgerufen, diese Schwelle wurde damit erstmalig überschritten. Im letzten Jahr wuchs das Musikstreaming den Zahlen nach um rund 30%. Getrieben wurde das Wachstum vor allem durch weiteres Wachstum der größten Streamingdienste in den USA, Apple Music, Spotify und YouTube Music sowie durch erfolgreiche Neuerscheinungen von Künstlern wie Taylor Swift.

Insgesamt war Musikstreaming für rund 82% der konsumierten Musik verantwortlich. Physische Tonträger verloren über das Jahr Rund 19% Marktanteil und lagen zuletzt noch bei rund 9%. Darüber hinaus werden auch weiterhin noch eine sinkende Zahl von Songs und Alben im Download verkauft.

Apple Music hatte zuletzt rund 60 Millionen Mitglieder

Hip-Hop war im letzten Jahr das beliebteste Genre in den USA und kam auf einen Anteil an den abgerufenen Streams von rund 28%, Rock und Pop machten immerhin noch 20% beziehungsweise 14% der Streams aus. Apple ist nicht besonders kommunikativ, was die Nutzerbasis von Apple Music betrifft. Im vergangenen Juni besagte eine offizielle Zahl von Apple, dass Apple Music rund 60 Millionen zahlende Nutzer habe.

Weiter wurde im vergangenen Jahr vermeldet, dass Apple Music bei zahlenden Nutzern Spotify in den USA überholt habe, allerdings hat der schwedische Musikdienst insgesamt noch immer mehr Nutzer als Apple Music.

