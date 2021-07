Home Hardware Mophie: 3-in-1-Ladestation mit MagSafe für iPhone, AirPods und Apple Watch ist da

Mophie: 3-in-1-Ladestation mit MagSafe für iPhone, AirPods und Apple Watch ist da

Verfasst von David Haydl // 18. Juli 2021 um 19:59 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Universelle Ladegeräte hat der Markt ohne Ende zu bieten. Nun gibt es ein neues Angebot von Mophie, welches sehr vielversprechend aussieht. Es bietet unter anderem MagSafe zum Laden der iPhone-12-Geräte. Alle Infos.

Die neue 3-in-1-Ladestation von Mophie kann bis zu drei Apple-Geräte zur selben Zeit laden. Ganz links ist ein kleiner Bereich, in den AirPods mit einer Wireless-Charging-Hülle gelegt werden können. Dieser hat sogar eine kleine Einkerbung, wodurch die Kopfhörer nicht von der Platte rutschen können. Direkt daneben ist der Arm fürs Laden des iPhones verbaut.

Hier muss man ein eigenes MagSafe-Ladegerät einführen. Mophie liefert den Puck nicht mit und er ist auch nicht direkt in das Gestell integriert. Das ist schade, da sich so die Anschaffungskosten für das Gadget schnell verdoppeln können. Dafür lädt das iPhone dann mit bis zu 15 Watt und es kann in Portrait- oder Landscape-Orientierung positioniert werden.

Zu guter Letzt hat auch noch die Apple Watch ihren eigenen Platz auf dem neuen Produkt von Mophie. Die Uhr lässt sich dabei so auflegen, dass sich der Nachttisch-Modus im Querformat aktiviert. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man die Ladestation neben dem Bett aufstellt, da man so immer die aktuelle Zeit im Blick hat.

Mophie 3-in-1-Ladestation: Preise

Aktuell ist das Produkt in den USA für rund 90 Dollar verfügbar. Die Produktseite lässt sich außerhalb der USA im Moment noch nicht aufrufen. Wann das neue Zubehör etwa auch in Deutschland startet und zu welchem Preis, bleibt abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!