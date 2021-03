Home Betriebssystem Schließt WebKit-Lücke und sollte geladen werden: iOS 14.4.1 und iPadOS 14.4.1 für alle Nutzer veröffentlicht

Schließt WebKit-Lücke und sollte geladen werden: iOS 14.4.1 und iPadOS 14.4.1 für alle Nutzer veröffentlicht

Apple hat gerade ein Update für alle Nutzer von iOS 14.4 veröffentlicht. iOS 14.4.1 bringt wichtige Sicherheitsupdates für alle Nutzer, deren konkrete Details noch nicht bekannt sind.

Gerade eben wurde ein kleines, aber offenbar wichtiges Sicherheitsupdate für iOS 14 veröffentlicht. iOS 14.4.1 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Wenn ihr das Update auf iOS 14.4.1 noch nicht seht, geduldet euch noch einige Minuten.

Apple bringt wichtige Verbesserungen bei der Sicherheit

Mit dem Update auf iOS 14.4.1 und iPadOS 14.4.1 schließt Apple eine Lücke in WebKit, der Browser-Engine, die in Safari steckt und auch zur Anzeigen von Websites in anderen Apps genutzt wird. Diese Lücke eröffnet einem manipulierten Webdokument laut Apples entsprechendem Supportdokument die Option, schädlichen Code auf den Mac zu bringen und auszuführen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!