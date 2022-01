Home Sonstiges Mit peacock startet heute ein neuer Streamingdienst auf Sky in Deutschland

Wer auf Netflix, Prime Video, joyn und Disney+ keine Inhalte für sich findet, kann ab heute mit peacock auf einen neuen Streamingdienst zugreifen. Dieser stammt von NBCUniversal und wird sich vorrangig um die Ausstrahlung von NBC-Inhalten kümmern. Wir geben eine kurze Übersicht.

Über Sky und Sky Ticket verfügbar

peacock gibt es seit Sommer 2020 in den USA, die Ausstrahlungsrechte hierzulande und in Österreich konnte sich der Pay-TV-Anbieter Sky sichern. Wer Kunden von Sky Q, Sky X und Sky Ticket ist und die Pakete Entertainment, Entertainment Plus oder Ultimate TV gebucht hat, kann ab heute auf die entsprechenden Inhalte zugreifen. Dazu zählen unter anderem folgende Serien und Filme:

Serien

Dr. House

Downtown Abbey

Saved by the Bell

Rutherford Falls

Girls5Eva

The Girl in the Woods

MacGruber

Joe vs. Carole

Bel-Air

The Resort

Battlestar Galactica

Chicago Fire

Chicago P.D.

Chicago Med

Filme

AMerican Pie 2

Brüno

Erin Brokovich

The Game

Gladiator

The Green Mile

Jason Bourne

The Holiday

Schaun of the Dead

The Secret Life of Pets

Snow White and the Huntsman

Out of Sight

Tower Heist

The Purge

Identity Thief

Van Helsing

Preisstruktur

Sky hat die Preise erst Ende 2021 komplett überarbeitet und bietet nun insgesamt 20 verschiedene Pakete an, deren Unterschiede nicht immer eindeutig ist. Wer das volle Paket Sky Entertainment Plus mit Sky Sport, Sky Cinema, Sky Fußball-Bundesliga und Sky Kids als Neukunde anschließt, bezahlt 39,99€ pro Monat. Doch bei einer Vertragsverlängerung liegt das gleiche Paket bei 65,50, die Preise lassen sich in dieser Übersicht einsehen.

