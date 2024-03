Home Sonstiges Misslungene Premiere: Elon Musk cancelt „eigene“ Talkshow

Die Premiere für eine neue Talkshow auf X ist wohl misslungen. Gemeinsam mit Ex-CNN-Moderator Don Lemon wollte der Twitter-Nachfolger eine eigene Show produzieren. Elon Musk, Chef von X, war der erste Gast und mit dem Ergebnis wohl dermaßen unzufrieden, dass er die kommerzielle Unterstützung der Show noch vor der ersten Veröffentlichung absagt.

„The Don Lemon Show“ soll in einem etwa 30-minütigem Format Interviews mit diversen Gästen führen. Eine ursprünglich geplante „kommerzielle Partnerschaft mit der Show“ will X nun aber doch nicht eingehen. Gerüchten zufolge sei X-CEO und Tesla-Gründer Elon Musk mit den kritischen Fragen der Premierensendung nicht einverstanden gewesen. Die Show wird aber auch ohne Partnerschaft auf X ausgestrahlt werden.

Don Lemon teilt Statement auf X

Auf der Plattform teilte der Protagonist der Show in einem Schreiben mit, wie es zu dem vorzeitigen Aus kam. Darin gibt er an, das Musk zwar mit den Fragen unzufrieden war, aber keinerlei Zensur vornehmen werde. Am 18. März soll das Interview veröffentlicht werden. Ein offizielles Statement von Musk oder X fehlt bis dato noch.

Elon Musk hat Twitter im späten 2022 nach langer Hängepartie übernommen und seitdem maßgeblich verändert. Das nun auf den Namen X hörende Medium soll in der Zukunft eine Art „Alles-App“ werden. Neben Kurznachrichten sollen auch Shows wie die von Don Lemon live ausgestrahlt werden und X damit eine Konkurrenz zu YouTube und Co werden.

