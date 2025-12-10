Microsoft kündigt Preiserhöhungen für Office 365 im Sommer 2026 an

Uns genügt ja die iWork-Suite von Apple mit Pages, Numbers und Keynote. Doch der Goldstandard ist immer noch Microsoft Office 365 und Kunden dürfen sich zum kommenden Sommer auf eine Erhöhung der Abopreise einstellen. Wir haben die Details.

Microsoft Office 365 wird teurer

Im kommenden Sommer wird Microsoft die Preise für Office 365 erhöhen. Dies kündigte man in einem Eintrag auf seinem hauseigenen Blog an. Begründet wird dies mit einem erweiterten Funktionsumfang bei Sicherheit, Verwaltung und KI. Die Neuerungen betreffen vor allem Geschäftskunden und gelten für die Business- und Enterprise-Tarife. Privatkunden mit Microsoft 365 Single oder Family werden in der aktuellen Ankündigung nicht explizit genannt. In den Unternehmenspaketen wird Copilot Chat künftig stärker in Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook integriert. Die KI soll unter anderem den Posteingang und den Kalender auswerten und bei der schrittweisen Erstellung von Dokumenten unterstützen. Auch die Verwaltungsfunktionen werden ausgebaut. Microsoft ergänzt seine Geräteverwaltung um neue Analysewerkzeuge, Funktionen für den Fernsupport und zusätzliche Möglichkeiten zur Rechteverwaltung von Endgeräten.

Umstellung erfolgt zum 01. Juli 2026

Die neuen Preise, gültig ab dem 01. Juli 2025, sollen weltweit gelten, mit regionalen Anpassungen für einzelne Märkte. Auch die Konditionen für gemeinnützige Organisationen, die prozentual an die Unternehmenspreise gekoppelt sind, werden entsprechend angepasst. So gestalten die sich neuen Preise, wobei es sich hier um Angaben in US-Dollar handelt:

Obwohl Microsoft die Preiserhöhung aktuell nur für Geschäftskunden ankündigt, zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass Anpassungen bei Business- und Privatlizenzen häufig zeitlich nah beieinanderlagen. Wir gehen daher davon aus, dass zum Herbst bzw. Jahreswechsel 2026 auf 2027 die Anpassungen auch für Privatkunden erfolgen wird.

