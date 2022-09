Home Hardware Meross Luftreiniger für HomeKit: Ab sofort günstiger und in Deutschland erhältlich

Waren es vor rund zwei Jahren Leuchtmittel und Zwischenstecker, die für HomeKit wie Pilze aus dem Boden schossen, sind es nun Luftreiniger. Mit Blick auf Corona und der anstehenden Grippesaison jedoch wenig verwunderlich. Ab sofort lässt sich auch das HomeKit-fähige Modell von Meross hierzulande erwerben.

Meross Smart Air Purifier

Aufmerksame Leser werden sich erinnern, das Modell wurde vom Hersteller bereits letztes Jahr im August angekündigt, Apfelpage berichtete. Nun ist das Modell auch über Amazon direkt erhältlich, nachdem es lange Zeit nur im eigenen Store gelistet wurde. Der Smart Air Purifier eignet sich für Räume von einer Größe von bis zu 19 Quadratmeter und verfügt über ein mehrstufiges Filtersystem: Ein Vorfilter soll bereits erste grobe Verunreinigungen wie Haare und Staub herausfiltern. Anschließend kommt ein HEPA-Filter der Schutzklasse 13 zum Einsatz, um Feinstaub, Pollen, Rauch und Hautschuppen zu entfernen.

Ein Aktivkohlefilter gegen flüchtige Stoffe sowie Essensgerüche rundet das System ab. Die Lebensdauer des integrierten Filters wird abhängig von der Verwendung und täglichen Betriebsdauer mit drei bis sechs Monaten angegeben.Mit einer Größe von 39 Zentimetern Höhe und einer Standfläche von 18 Zentimetern ist der Luftreiniger zudem erfreulich kompakt.

Anbindung

Der Smart Air Purifier verfügt über WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband und lässt sich dank HomeKit-Kompatibilität direkt über die Home-App von iOS einbinden und in Betrieb nehmen. Die App des Herstellers wird dennoch für zukünftige Firmwareupdates benötigt, Accountzwang inklusive. Meross weist zudem darauf hin, dass sich der Luftreiniger innerhalb des lokalen Netzwerks auch ohne Internetverbindung per App bedienen lässt. Außerdem stehen am Gerät selbst ein Ein-Aus-Schalter sowie vier LEDs für die Anzeige der aktuellen Lüftergeschwindigkeit zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Der Luftreiniger ist ab sofort auch direkt über Amazon zu bestellen und hier gibt es eine erfreuliche Nachricht: Der Hersteller hat den Preis gesenkt. Statt der ursprünglich veranschlagten 169,99 Euro werden nur noch 119,99 Euro fällig.

Die Lebensdauer des Filters hängt davon ab, wie oft und auf welcher Stufe man den Luftreiniger laufen lässt. Laut Hersteller soll aber eine durchschnittliche Lebensdauer von drei bis sechs Monaten drin sein, ein Austausch kostet 27 Euro. Der Luftfilter ist allerdings aktuell ausverkauft.

