Meross bietet nun auch ein HomeKit-Thermostat für Boiler und wassergeführte Heizungen an

Der Herbst läutet Smart Home und die Heizperiode ein, das kann nicht bestritten werden. Und so nutzt Meross diesen Umstand, um ein neues Wandthermostat mit HomeKit-Anbindung auf den Markt zu bringen. Dieses soll sich an die Anwender richten, die noch einen Boiler oder eine anderweitig wassergeführte Heizung im Einsatz haben. Wir haben die Details.

Meross MTS200

Die Optik des Wandthermostats ist sicherlich bekannt, denn hier handelt es sich um das bereits bekannte MTS200. Neu ist nur, dass sich diese Version für Boiler eignet. Bei der Auswahl ist also das Kleingedruckte zu beachten, sonst gibt es eine ärgerliche Überraschung.

Laut Hersteller soll sich dieses HomeKit-Thermostat mit den gängigen wassergeführten Heizsystemen verstehen und dementsprechend kompatibel sein. Die Raumtemperatur lässt sich zwischen 5 und 35 Grad Celsius mit einer Genauigkeit von +- 0,5 Grad Celsius einstellen, ie Temperaturmessung erfolgt über einen integrierten Sensor sowie einen zusätzlichen Temperatursensor, der ein Überhitzen bei Fußbodenheizungen vermeiden soll.

Eingebunden wird das Thermostat über WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband, was dank HomeKit-Zertifizierung (bzw. Apple Home ab iOS 16.1) direkt über die Home-App von Apple erledigt werden kann. Die App des Herstellers lässt sich dennoch nicht gänzlich außer Acht lassen, hierüber erfolgen zukünftige Firmwareupdates. An dieser Stelle sei noch einmal der Hinweis erlaubt, dass Meross nach wie vor an einem Accountzwang festhält. Allerdings ist darüber auch eine Steuerung via Alexa möglich. Das Thermostat muss nach erfolgreicher Installation nicht zwingend über die App bedient werden, da ein Touchpanel mit integriert LED-Beleuchtung integriert ist. Die Abdeckung dessen besteht aus hochwertigem Glas und verleiht dem Thermostat einen edlen Look. Was noch erwähnenswert ist, Meross statt das Thermostat mit einer integrierten Fenstererkennung aus.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Thermostat, bitte auf die richtige Auswahl achten, ist ab sofort via Amazon zu einer UVP von 81,99€ verfügbar. Wie üblich, versieht Meross das neue Produkt zur Einführung mit einem Rabattcode, der in diesem Fall satte 15% beträgt und den Preis auf knapp 60€ drückt – gebt dafür den Rabattcode XHV9B8VC im Warenkorb ein:

