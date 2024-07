Home Daybreak Apple Mehr einkaufen durch KI | iPhone-Verkäufe schwächeln | Firefox sammelt Werbedaten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apple konnte seine iPhones zuletzt nicht mehr ganz so gut losschlagen. Die iPhone-Verkäufe blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Kann da in Zukunft womöglich KI helfen?

Willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple wurde in den letzten Jahren zumeist von üppig sprudelnden Erlösen aus dem iPhone-Geschäft verwöhnt. Das hat sich nicht grundsätzlich geändert, die Gewinne sind weiter jenseits von allem, was sich die meisten Unternehmen für ihren Cashbringer erträumen können, doch zuletzt lief es dann doch ein wenig schwächer. Während der gesamte Smartphonemarkt zuletzt weltweit zulegte, stagniert das iPhone. Das könnte sich durch KI ändern, glauben Marktforscher, hier die Infos.

Firefox ärgert Nutzer mit Datensammelei

Es dürfte für einige treue Firefox-Nutzer ein Schlag ins Gesicht sein: Mozilla ist, so hat es den Anschein, jetzt endgültig ins Lager der Bösen übergewechselt, indem man in Firefox einen Mechanismus eingebaut hat, mit dem sich Daten für Werbekunden sammeln lassen, was die Anwender daran so aufregt, dazu hier mehr.

Amazon will beim Einkaufen helfen – mit KI

Amazon möchte Nutzer dabei unterstützen, leichter und schneller Geld auszugeben – für Amazon-Käufe. Hierfür hat man einen neuen Assistenten entwickelt, der setzt auf KI, um Kunden zum Kauf zu bringen, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Public Betas haben sich nicht nur angedeutet, jetzt sind sie auch da. Sie basieren wohl auf einer zuvor verteilten Überarbeitung der letzten Beta 3 für Entwickler.

Der PC auf dem iPhone?

Apple hat es bekanntlich nicht so sehr mit Emulatoren, immer wieder wurden welche blockiert, jetzt aber ist der erste im App Store angekommen, hier die Infos.

Und auf unsere aktuelle Episode des Apfelplausch darf ich an der Stelle auch noch einmal kurz hinweisen, wir sprechen unter anderem über Plastik-iPhones und eine Plastik-Apple Watch.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag!

-----

