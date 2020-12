Home Featured MagSafe Duo bei Apple gestartet, wer greift zu?

Der MagSafe Duo-Wireless Charger kann ab sofort bei Apple bestellt werden. Gestern noch hatten dritte Versender erste Vorbestellungen für das Zubehörprodukt entgegengenommen, heute zieht Apple nach. Werdet ihr euch das Gadget zulegen?

Apple hat den Verkauf des MagSafe Duo genannten Wireless Chargers gestartet. Nachdem man lange nichts neues hinsichtlich eines Marktstarts von Apple gehört hatte, folgte nun der Schritt zum Verkaufsstart rasch und über Nacht, nachdem zuvor bereits andere vorgeprescht waren. Gestern hatte, offenbar durch eine bevorstehende erste Auslieferung, ein Schweizer Händler erste Vorbestellungen für den MagSafe Duo angenommen, da noch mit vergleichsweise langen und ungenauen Lieferzeiten, Apfelpage.de berichtete.

MagSafe Duo, bei Apple für 145,20 Euro (Affiliate-Link), ermöglicht das gleichzeitige drahtlose Aufladen von iPhone und Apple Watch.

Problemlose Verfügbarkeit bei Apple

Die Verfügbarkeit des MagSafe Duo ist kein Problem. Wer heute bestellt, bekommt seine Lieferung noch in dieser Woche.

MagSafe Duo wird gern auch als eine Art AirPower Lite bezeichnet und das ist auch zumindest insoweit richtig, als nicht nur zwei statt der bei AirPower ursprünglich vorgesehenen drei Geräte gleichzeitig geladen werden können, die Geschwindigkeit ist auch nicht so, wie von Apple ursprünglich versprochen. Apple hatte hier zunächst 15 Watt in Aussicht gestellt, tatsächlich sind es aber nur maximal 14 Watt und das wohl auch nur bei den wenigsten Nutzern, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Wer von euch kauft sich jetzt ein MagSafe Duo zum Laden seiner Geräte?

