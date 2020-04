MacTracker: Datenbank-App über Apple heute mit großem Update

Wer sich etwas näher mit seinem Mac beschäftigt und zudem an der Historie der Geräte interessiert ist, hat sicherlich schon einmal von der Anwendung „MacTracker“ gehört: In unseren Augen eine richtig spannende App, die heute ein Update bekommen hat.

Kompakte Datenbank mit wichtigen Zusatzinformationen

Bei mir gehört MacTracker seit Anbeginn meiner Mac-Karriere zur absoluten Standardausstattung. Die App ist nicht nur ein super Nachschlagewerk, wann welcher Mac und welches iDevice auf den Markt kam, sondern bietet darüber hinaus noch einige nützliche Zusatzfunktionen an.

So lassen sich nicht nur Informationen über die letztmögliche OS-Version, mit dem das Device läuft, herausfinden, sondern es gibt auch Auskunft darüber, welche Maximalkonfigurationen hinsichtlich RAM und Festplatte möglich sind. Gerade hier lauern aufgrund der verschiedenen verwendeten RAM-Bausteine oftmals nervige Fallstricke und können das Projekt Aufrüstung manchmal schneller scheitern lassen als einem lieb ist.

Version 7.9 bringt ein umfangreiches Update

Leider ist es seit Sommer 2019 etwas ruhig um die App gewonnen und sie wirkte aufgrund nicht eingepflegter Geräte etwas verwaist, was sehr schade gewesen wäre. Doch heute meldet sich der Entwickler zurück und führt mit dem Update auf Version 7.9 unter macOS gleich einen ganzen Schwung neuer Geräte ein:

MacBook Pro (16-Zoll, 2019)

MacBook Air (Retina, 13-Zoll, 2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd Generation)

iPad Pro 11-inch (2. Generation) and iPad Pro 12.9-inch (4. Generation)

iPad (7. Generation)

Apple Watch Series 5

Pro Display XDR

AirPods Pro

macOS 10.15 Catalina

iOS 13

iPadOS 13

watchOS 6

tvOS 13

Darüber hinaus hat der Entwickler an der Stabilität und Zuverlässigkeit gearbeitet sowie endlich einen Dark Mode eingeführt. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass sich MacTracker auch hervorragend eignet, um sich über den Reiter „My Models“ einen Überblick über die Garantiezeiträume der eigenen Geräte zu verschaffen. Die lassen sich nämlich superleicht hinterlegen.

iOS App noch nicht aktualisiert

Fairerweise möchte ich hinzufügen, dass das Update die iOS-Version noch nicht erreicht hat. Das sollte allerdings kein Beinbruch darstellen, schon in der Vergangenheit wurde das iOS-Pendant wenige Tage später mit dem Update versehen. Was ich jedoch vermisse, ist eine Synchronisation via iCloud für die angelegten Modelle.

