macOS Monterey 12.5 RC2 für Entwickler verfügbar

Apple hat heute Abend eine zweite Release Candidate-Version von macOS Monterey 12.5 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die Veröffentlichung der finalen Version für alle Nutzer steht zwar unmittelbar bevor, einige kleinere Handgriffe müssen Apples Ingenieure aber offenbar noch vornehmen und damit hoffentlich alle verbliebenen Unrundheiten aus der Welt schaffen.

Apple hat am heutigen Montag Abend auch macOS Monterey 12.5 in einer zweiten Release Candidate-Version für die registrierten Entwickler vorgelegt. Um diese Aktualisierung des RC einzuspielen, muss der Download wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

Der erste Release Candidate von macOS Monterey 12.5 war bereits letzte Woche an die Entwickler verteilt worden. Eine RC-Version ist in der Regel auch identisch mit dem finalen Update für alle Nutzer, nur für den Fall, dass noch größere Probleme mit einem Update auftreten, wird hier noch einmal nachgearbeitet – das scheint in diesem Fall nötig gewesen zu sein. Auch iOS 15.6 und iPadOS 15.6 wurden schon in einem zweiten RC vorgelegt.

Hauptsächlich noch Verbesserungen der Performance und Stabilität

Apple wird mit dem Update auf macOS Monterey 12.5 keine relevanten Neuerungen oder Änderungen einführen. Die neue Version beinhaltet lediglich die allgemeine Verbesserung von Performance, Sicherheit und Stabilität. Auch einige Sicherheitsverbesserungen werden wieder Bestandteil des Updates sein.

Die finale Version für alle Nutzer ist sicher nicht mehr als einige Tage von der Veröffentlichung entfernt.

