iOS 15.6 RC2: Entwickler erhalten neue Version des kommenden Updates

Apple hat gerade eben iOS 15.6 und iPadOS 15.6 in einer zweiten Release Candidate-Version vorgelegt. Dies passiert gewöhnlich nur, wenn es mit dem ersten RC deutliche Probleme gegeben hat. Dennoch ist iOS 15.6 und auch iPadOS 15.6 faktisch fertig und wird wohl in der kommenden Woche für alle Nutzer veröffentlicht.

Apple hat am heutigen Freitag Abend eine zweite Version des Release Candidate von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Auch die freiwilligen Tester können die neue RC-Version nun laden und installieren. Die neue RC-Version von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 hat die Build-Nummer 19G71. Die vorangegangene und erste RC-Version hat die Build-Nummer 19G69.

Veröffentlichung für alle Nutzer wohl in wenigen Tagen

iOS 15.6 und iPadOS 15.6 ist das vermutlich letzte Update für das aktuelle System, bevor iOS 16 und iPadOS 16 für alle Nutzer veröffentlicht werden. Die neuen Systemversionen erscheinen im Herbst.

iOS 15.6 und iPadOS 15.6 bringen keine relevanten Neuerungen, sondern verbessern vor allem die Performance und Stabilität und beheben vorahndene Fehler. Es wird etwa ein Bug behoben, der dafür sorgt, dass angezeigt wird, das Gerät wäre voll, auch wenn noch freier Speicher verfügbar ist.

Die TV-App bietet in Zukunft auch die Möglichkeit, eine Übertragung eines Livesport-Events neu zu starten. Europäischer Spitzenfußball könnte auch bald in Apple TV+ laufen, mehr dazu lest ihr hier. Die Veröffentlichung von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 wird für kommende Woche erwartet.

