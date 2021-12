Home Betriebssystem macOS 13 könnte den Namen “Mammoth” tragen

macOS 13 könnte den Namen “Mammoth” tragen

Das macOS des kommenden Jahres könnte “Mammoth” heißen, Apple hat die Rechte an einer Marke dieses Namens unlängst erneuert. Abermals würde sich ein Bezug zu Kalifornien ergeben, dem Heimatstaat Apple, seit Jahren referenzierten die macOS-Versionen auf Orte in dem US-Bundesstaat.

Apples aktuelles macOS Monterey ist erst seit vergleichsweise kurzer Zeit für alle Nutzer verfügbar und Apple ringt sichtlich noch um eine runde Performance. macOS Monterey 12.1 macht hier hoffentlich einiges besser. Doch die Arbeiten am Nachfolger laufen natürlich bereits, einschließlich der Vorbereitung für die Namensvergabe.

Und die Chancen stehen recht gut, dass das kommende macOS 13 den Namen “Mammoth” tragen wird. Apple hat unlängst entsprechende Rechte an einer Marke mit dieser Bezeichnung in der Kategorie Computerbetriebssysteme erneuert, wie aus entsprechenden Unterlagen hervorgeht, die am 16. November eingereicht wurden.

Die Bezüge auf Kalifornien gehen weiter

“Mammoth” ist dabei wohl eine Anspielung auf Mammoth Lakes, ein bekanntes und beliebtes kalifornisches Skigebiet. Die Namensrechte werden derzeit von der Yosemite Research LLC verwaltet, das war in der Vergangenheit bereits häufiger der Fall, etwa im Vorfeld der Veröffentlichung von macOS Yosemite. Die Namensrechte gehen dann auf Apple über, sobald man dort das neue System offiziell angekündigt hat.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Namensprognose zutrifft, ist recht hoch, dieses Jahr hatte sich die Bezeichnung Monterey anhand ähnlicher Unterlagen diese Bezeichnung betreffend auch bereits im Sommer als wahrscheinlicher Kandidat für macOS 12 abgezeichnet.

Es bleibt abzuwarten, wie lange Apple seine Systemversionen noch nach kalifornischen Orten oder Sehenswürdigkeiten benennen möchte. Die Phase der Raubkatzen davor hatte auch viele Jahre angedauert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!