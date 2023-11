Home Mac MacBook mit Mobilfunk: Bis dahin kann noch viel passieren

MacBook mit Mobilfunk: Bis dahin kann noch viel passieren

Apple wird wohl eines Tages doch noch MacBooks mit Mobilfunk-Modem ausstatten. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht gering, dass die Technikwelt bis dahin komplett anders aussieht als heute, denn dieser Schritt soll noch einige Jahre nach Fertigstellung der eigenen 5G-Modems erfolgen.

Notebooks mit Mobilfunk sind wahrlich nicht neue: Es gab sie schon 2006, seitdem ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Inzwischen ist 4G bei Business-Notebooks keine seltene und mit Sicherheit keine exotische Funktion, ob von Anfang an verfügbar oder als Zubuchoption. Apple indes spendiert seinen Macs seit je her keine Modems, Gerüchte um LTE-Macs haben sich bislang nie erfüllt, obwohl es immer wieder entsprechende Hinweise etwa in Form von Patenten gab.

Wann ein 5G-MacBook kommen könnte

Warum aber hat Apple das Mobilfunk-MacBook nie in Betracht gezogen? Äußerungen von Apple gingen stets in die Richtung der Performance, man sprach etwa von zu großen Chips oder zu geringen Laufzeiten. Tatsächlich aber dürfte man auch einen internen Verdrängungswettbewerb zwischen iPad und Mac nicht wollen.

Nun kommt das Thema wieder einmal auf den Tisch: Mark Gurman sieht zwar Macs mit Mobilfunk am Horizont, dieser Horizont liegt aber wohl noch weit entfernt. Wenn Apple einmal sein eigenes 5G-Modem fertig hat, werde man es auch für andere Produkte anpassen, so der Redakteur von Bloomberg in seinem aktuellen Newsletter – das wird Stand jetzt wohl irgendwann 2026 sein.

Diese Anpassung soll dann noch zwei bis drei Jahre dauern, sodass frühestens 2028 ein MacBook mit Mobilfunk realistisch wäre – wer weiß, wie die Technikwelt bis dahin aussieht. Von Smart Glasses über sprechende Spülmaschinen und fliegenden Autos scheint alles möglich, ein Mac mit 5G ist dann sicher keine Schlagzeile mehr wert.

