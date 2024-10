Home Mac M4-MacBooks: Apple-Event Anfang November?

Diesen Herbst haben wir noch keine neuen Macs gesehen, dennoch werden noch einige neue Modelle erwartet. Diese sollen angeblich schon Ende des Monats angekündigt werden, unter anderem könnte Apple ein neues MacBook Pro mit M4 vorstellen.

Apple bereitet laut dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman die Veröffentlichung mehrerer neuer Mac-Modelle mit dem M4-Chip vor. Diese sollen Ende Oktober angekündigt werden, erste Geräte könnten bereits am Freitag, dem 1. November, verfügbar sein, schreibt der zumeist gut unterrichtete Redakteur in seinem Newsletter. Zu den neuen Produkten gehören ein 14-Zoll MacBook Pro in der Basisversion mit dem M4-Chip sowie höherwertige Modelle mit 14 und 16 Zoll, die mit M4 Pro und M4 Max ausgestattet sind.

Noch weitere neue Macs erwartet

Auch Desktop-Geräte werden aktualisiert: Der Mac mini soll in einer neuen Version mit M4- und M4 Pro-Chip erscheinen, während der iMac ebenfalls den M4-Chip erhält. Dies wäre das erste größere Update für den iMac seit einiger Zeit.

Zusätzlich plant Apple ein neues iPad mini, das voraussichtlich Anfang November auf den Markt kommt. Dies wäre das erste Update des kleinsten iPads seit seinem Redesign im Jahr 2021.

Längerfristig skizziert Gurman Apples Pläne für das erste Halbjahr 2025. Dazu gehören neue MacBook Air-Modelle mit 13 und 15 Zoll, die mit dem M4-Chip ausgestattet werden, sowie ein neues iPhone SE mit „Apple Intelligence“. Auch das iPad Air in den Größen 11 und 13 Zoll soll aktualisiert werden, ebenso wie ein neues Magic Keyboard. Zudem ist ein Update für den AirTag geplant.

Leistungsstarke Desktop-Modelle wie der Mac Studio und der Mac Pro mit M4-Chips werden für Mitte bis Ende 2025 erwartet.

