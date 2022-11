Home iCloud / Services „Little America“ – Staffel 2: Apple stellt offiziellen Trailer bereit

„Little America“ – Staffel 2: Apple stellt offiziellen Trailer bereit

Amerika ist deshalb groß geworden, weil es dank der Einwanderung Einflüsse verschiedenster Kulturen aufnahm. Apple TV+ widmet sich diesem Umstand mit der Serie „Little America“, die Anfang Dezember in die zweite Staffel geht. Nun gibt es den Trailer dazu.

Trailer zur zweiten Staffel „Little America“ veröffentlicht

„Little America“ wurde von den im Epic Magazine erzählten wahren Begebenheiten inspiriert. Die Serie mit Tiefgang handelt von den lustigen, romantischen, herzergreifenden, inspirierenden und nicht selten überraschenden Schicksalen amerikanischer Einwanderer, die gerade in unserer heutigen Zeit gehört werden möchten.“Little America“ wurde von Lee Eisenberg geschrieben, der auch als Showrunner fungiert und außerdem Produzent ist, ebenso wie Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon. Alan Yang ist ausführender Produzent für Universal Television. Ebenfalls für die ausführende Produktion verantwortlich sind Sian Heder sowie Joshuah Bearman, Joshua Davis und Arthur Spector für Epic Magazine. Heder fungiert außerdem als Co-Showrunner neben Eisenberg. Nun veröffentlichte der Streamingdienst den offiziellen Trailer für die zweite Staffel:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die zweite Staffel wird ab dem 09. Dezember 2022 exklusiv auf Apple TV+ ausgestrahlt und beinhaltet insgesamt acht Folgen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

