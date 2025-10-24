Home » Apfelplausch » Liquid Milk-Glass | M5-Diskussion | Berichte über iPhone 18, 19 und 20 – Apfelplausch 414

24. Oktober 2025

Fabian Schwarzenbach

Liquid Milk-Glass | M5-Diskussion | Berichte über iPhone 18, 19 und 20 – Apfelplausch 414

Apple gesteht Fehler bei Liquid Glass ein und klagt gegen den DMA. Außerdem gibt es erste Reviews zur neuen M5-Hardware und eine Apfelplausch-interne Diskussion über den Lieferumfang. Marco und Fabian schließen mit Berichten über die nächsten iPhone-Generationen sowie den Tops und Flops der Woche. Viel Spaß!

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch.

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro: Der iPod feiert Geburtstag
  • 06:41: Nachtrag: Urlaubs-Abbruch und Drohnen-Absturz?
  • 23:32: Hörerpost zu Apple Sports, Formel 1 exklusiv bei Apple TV
  • 27:25: DMA: Apple klagt vor dem Gericht der Europäischen Union
  • 40:24: iOS 26.1: Ist „Liquid Milk-Glass“ ein Eingeständnis?
  • 49:18: M5-Reviews und Diskussion über fehlendes Netzteil
  • 01:07:23: Gerüchte über iPhone 18, 19 und 20
  • 01:17:56: Wette: iPhone Air steht auf der Kippe
  • 01:23:11: General Motors streicht Apple CarPlay
  • 01:26:49: Apple Wallet: Digitaler Boardingpass und weitere Extras
  • 01:30:19: Tops und Flops der Woche
  • 01:38:23: Ausblick auf Quartalszahlen und Kolumne

Apfelplausch hören

2 Gedanken zu „Liquid Milk-Glass | M5-Diskussion | Berichte über iPhone 18, 19 und 20 – Apfelplausch 414“

  1. Hey, kommt jetzt ios 26.0.2 oder nicht? Wieso berichtet niemand darüber. Das ist eine Frechheit von Apple uns mit ios 26.0.1 zu vergnügen! Am liebsten wäre ich bei ios 18 geblieben.Antworten

