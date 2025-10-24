Sponsor: Incogni → incogni.com/apfelplausch für 60 % Rabatt
Apple gesteht Fehler bei Liquid Glass ein und klagt gegen den DMA. Außerdem gibt es erste Reviews zur neuen M5-Hardware und eine Apfelplausch-interne Diskussion über den Lieferumfang. Marco und Fabian schließen mit Berichten über die nächsten iPhone-Generationen sowie den Tops und Flops der Woche. Viel Spaß!
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
- Zur Apfelplausch-App
- Folge direkt bei Apple anhören
- Folge direkt bei Spotify anhören
- Folge direkt bei YouTube anhören
Kapitelmarken
- 0:00: Intro: Der iPod feiert Geburtstag
- 06:41: Nachtrag: Urlaubs-Abbruch und Drohnen-Absturz?
- 23:32: Hörerpost zu Apple Sports, Formel 1 exklusiv bei Apple TV
- 27:25: DMA: Apple klagt vor dem Gericht der Europäischen Union
- 36:38: Sponsor: Incogni → incogni.com/apfelplausch für 60 % Rabatt
- 40:24: iOS 26.1: Ist „Liquid Milk-Glass“ ein Eingeständnis?
- 49:18: M5-Reviews und Diskussion über fehlendes Netzteil
- 01:07:23: Gerüchte über iPhone 18, 19 und 20
- 01:17:56: Wette: iPhone Air steht auf der Kippe
- 01:23:11: General Motors streicht Apple CarPlay
- 01:26:49: Apple Wallet: Digitaler Boardingpass und weitere Extras
- 01:30:19: Tops und Flops der Woche
- 01:38:23: Ausblick auf Quartalszahlen und Kolumne
Apfelplausch hören
- Kein Apfelplausch mehr verpassen: ladet unsere neue App → zur App
- Bei Apple
- Bei Spotify
- Bei YouTube
- Bei Radio.de
Apfelplausch unterstützen
Als Hörerpost im Plausch sein?
…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- Twitter: Apfelplausch folgen (oder Roman und Lukas)
- Instagram: Apfelplausch folgen
- Webseite: apfelplausch.de
- Merch: Apfelplausch kaufen
2 Gedanken zu „Liquid Milk-Glass | M5-Diskussion | Berichte über iPhone 18, 19 und 20 – Apfelplausch 414“