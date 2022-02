Home iPhone „Life is But a Dream“: Apple wirbt mit Kurzfilm für iPhone 13-Kamera

Ein neues Video aus Apples Shot on iPhone-Reihe soll die Qualitäten des iPhones als Kamera deutlich machen. Der Kurzfilm „Life is But a Dream“ fällt dabei etwas umfangreicher aus als üblich. Gedreht wurde er vom südkoreanischen Filmemacher Park Chan-woo – auf einem iPhone.

Das iPhone 13 wird neuerlich von Apple beworben. Das Unternehmen ließ den südkoreanischen Produzenten Park Chan-woo einen Kurzfilm über und mit dem iPhone 13 drehen. Der Clip kommt auf gut 20 Minuten Länge und trägt den Titel „Life is But a Dream“.

Park produzierte unter anderem die Filme „Oldboy“, „The Handmaiden“ und „Lady Vengeance“. In seiner neuesten Arbeit soll natürlich gezeigt werden, welch eindrucksvolles Werkzeug das iPhone 13 bei der Produktion von Filmen ist.

Kurzfilm ist auf dem iPhone 13 gedreht worden

Wie man sich noch deutlich erinnert, trommelte Apple während der Herbst-Keynote vor allem für den Kinomodus des iPhone 13, eine Funktion, über die man geteilter Meinung sein kann. Tatsache ist, dass sie seit der Vorstellung des iPhone 13 vor allem in den Clips von Apple, aber auch bei vielen YouTubern immer wieder gern und prominent genutzt wird. Ob sie für den Alltag des iPhone-Bildermachers so große Änderungen gebracht haben, ist eine andere Frage.

Auch die Ultraweitwinkelkamera des iPhone 13 Pro wurde bei der Erstellung des Clips genutzt.

Der Clip ist vollständig auf einem iPhone 13 Pro gedreht worden. Zusätzlich hat Apple noch ein weiteres Video zur Entstehung des Kurzfilms online gestellt.

Was haltet ihr von den beiden Clips?

