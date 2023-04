Home Apps „Lego Bricktales“ kommt auf iPhone und iPad

„Lego Bricktales“ kommt auf iPhone und iPad

Für Lego-Fans gibt es gute Nachrichten: „Lego Bricktales“ kommt Ende April auf Android, iOS und iPadOS. Damit schafft es ein beliebtes Spiel auf das iPhone und iPad, welches es bisher nur für die Nintendo Switch gab.

Mithilfe von Legosteinen könnt ihr bei „Lego Bricktales“ Aufgaben und Rätsel lösen: „Begib dich auf ein episches Abenteuer in einer Welt voller wunderschöner LEGO Diorama-Biome, die Stein für Stein zusammengebaut werden, während du auf der Suche nach Inspiration deinem Großvater hilfst, seinen heruntergekommenen Vergnügungspark wiederzubeleben – mit deinem kleinen Roboter-Kumpel im Schlepptau. Deine Reise führt dich in den tiefsten Dschungel, in sonnenüberflutete Wüsten, in eine belebte Stadt, in eine hoch aufragende mittelalterliche Burg und auf tropische Karibikinseln. Hilf den Minifiguren dieser Welten, indem du Rätsel löst und im Laufe der Geschichte neue Fähigkeiten freischaltest, um diese Welten weiter zu erforschen und die vielen Geheimnisse und Mysterien aufzudecken, die sie enthalten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Lego Bricktales“ für iOS ab dem 27. April

Schon Ende diesen Monats können wir mit dem Spiel rechnen. Ab dem 27. April steht Lego Bricktales“ zum Download zur Verfügung. Wir haben euch oben einen Trailer von Thunderful Games eingebettet, in dem ihr erste Eindrücke gewinnen könnt. Thunderful Games ist ein Spieleentwickler aus dem schwedischen Göteborg und verantwortlich für das Lego-Game.

„Wir freuen uns sehr, die Veröffentlichung unseres LEGO Bricktales Bauabenteuers für iOS- und Android-Nutzer am 27. April ankündigen zu können. Die Bau-Mechanik von LEGO Bricktales ist wie geschaffen für Touchscreens und wir können es kaum erwarten, eure Kreationen zu sehen, wenn das Spiel am 27. April für mobile Geräte veröffentlicht wird“, sagte Agostino Simonetta, Chief Games Officer bei Thunderful.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!