Leaker: AirPods Studio in zwei Versionen, ab 350 Dollar, aber nicht nächste Woche

Die AirPods Studio werden nicht am kommenden Dienstag vorgestellt, bekräftigte nun erneut der Leaker Jon Prosser. Zusätzlich nannte er erste Preise für die neuen Premium-Kopfhörer. Danach soll es zwei Versionen der AirPods Studio geben.

Apple werde die AirPods Studio auf dem Keynote-Event am kommenden Dienstag nicht vorstellen, das hatte der bekannte Leaker Jon Prosser bereits kürzlich erklärt und er bleibt bei dieser Aussage.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er, Apple werde die ersten AirPods Studio aus der Massenfertigung nicht vor dem 20. Oktober erhalten. Zugleich nannte er erstmals Preise für die Kopfhörer.

Danach wird es eine Sport-Version der AirPods Studio geben, die ab 350 Dollar erhältlich sein soll. Mit diesem Preis würde Apple sicher einige Kunden abholen, Premium-Kopfhörer anderer Hersteller werden reichlich in dieser Preisklasse angeboten.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020