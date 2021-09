Home Apps Kurz notiert: Tiny Calender Pro derzeit kostenfrei erhältlich

Kurz notiert: Tiny Calender Pro derzeit kostenfrei erhältlich

Einer der Vorteile von iPhone, iPad und Mac ist das Betriebssystem sowie die kostenfreien Apps, die der Konzern dazu offeriert. Manche Apps wie Pages, Numbers, Keynote oder Safari sind wirklich vollumfänglich, bei anderen kann sich der Blick auf eine Alternative lohnen. Dazu zählen neben der Home-App auch der Kalender. Für einfache Aufgaben absolut zu gebrauchen, wer mehr Möglichkeiten haben möchte, muss sich nach einer anderen Option umschauen und hier haben wir einen Tipp für euch.

Tiny Calender Pro kostenfrei

Gute Kalender-Apps von Entwicklern gibt es einige, Fantastical 2 wäre hier beispielsweise zu nennen. An diesen Apps macht sich aber auch der Abo-Wahn negativ bemerkbar, die Entwickler bekommen den Hals teilweise nicht voll. Eine löbliche Alternative ist Tiny Calender Pro. Üblicherweise kostet die App 8,00 €, heute ist sie komplett kostenfrei zu haben. In-App-Käufe oder nervige Werbung sucht man ebenfalls vergebens. Die App unterstützt Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch

Tiny Calendar Pro unterstützt insgesamt 8 Standardansichten: Tag, Woche, Monat, 4 Tage, Jahr, Mini-Monat(iPhone), Wochenagenda(iPhone) und Agenda. Man kann in den Ansichten wechseln, je nachdem, was man sucht. Wer sich die App genau anschaut, wird das Design des Google Kalender wieder erkennen und die Synchronisation mit ihm in Echtzeit ist die größte Stärke von Tiny Calender Pro. Dennoch ist die App gerade als kostenfreier Deal einen Blick wert. Was noch erwähnenswert ist? Die App lässt sich auch auf dem Mac nutzen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!