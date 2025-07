Kurz notiert: Apple Einladungen steht nun in Version 1.3 zum Download bereit

Auch knapp fünf Wochen nach der Eröffnungskeynote der WWDC25 ist sich die Fachpresse über die gezeigten Neuerungen uneins. Apple selbst hingegen ist offenkundig davon überzeugt. SO überzeugt, dass unter anderem die App „Apple Einladungen“ schon im Februar 2025 veröffentlicht wurde. Seitdem geht es bei der App gemächlich zur Sache, nun ist aber ein weiteres Update erschienen.

Version 1.3 ist verfügbar

Die App soll Cupertino zufolge eine zentrale Schnittstelle zum Organisieren von Events und Parties sein, dazu werden bei einer Einladung beispielsweise für den betroffenen Zeitpunkt Daten wie Wetter oder die Verkehrslage über die hauseigenen entsprechenden Applikationen eingebunden. Nutzer sollen so alle relevanten Daten auf einen Blick sehen. In Version 1.3 kümmert man sich also weiter um die Optik:

Neue Ereignishintergründe bringen deinen nächsten Tag am Pool, Drinks mit Freunden, das gemeinsame Anschauen eines wichtigen Spiels und mehr zum Leben!

Update ist kostenfrei erhältlich

Da es sich um eine App von Apple handelt, ist dies kostenfrei verfügbar und sollte im iOS App Store angezeigt werden. Wer sie noch nicht geladen hat und diese nun ausprobieren möchte, sollte zwei Dinge beachten. Einerseits wird iOS 18.3 vorausgesetzt, andererseits sind alle Funktionen nur mit einem aktiven Abo von iCloud+ verfügbar.

