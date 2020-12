Bericht: Wird Jony Ive neuer Ferrari CEO?

Einem Reuters Bericht zufolge, werden zwei Manager-Namen, die man in Verbindung mit Apple kennt, für die Nachfolge des Ferrari Chefsessels gehandelt. Jony Ive und Lucy Maestri. Wie konkret und realistisch das Ganze ist, bleibt abzuwarten.

Am Donnerstag trat Louis Camilleri von der CEO-Position des weltweit bekannten italienischen Autobauers zurück. Der Nachfolger soll schon in wenigen Wochen den Dienst antreten. Im Rennen sind der Ex-Lamborghini Chef Stefano Domenicali und der Vodafone CEO Vittorio Colao.

A spokesman for F1 dismissed rumours that the former head of Ferrari’s racing team and ex-Lamborghini chief Stefano Domenicali could take Camilleri’s role, saying he was looking forward to starting his new job as F1 CEO on Jan. 1 as planned.