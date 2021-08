Home Smart Home Koogeek stellt augenscheinlich den Verkauf seines HomeKit-Zubehörs ein

Wenn man an HomeKit denkt, dann kommen einem Marken wie Eve, Meross, VOCOlinc und Koogeek in den Sinn. Letzterer hatte mit insgesamt 14 Artikeln ein kleines, aber feines Sortiment an HomeKit-fähigem Zubehör im Programm – bis jetzt.

Koogeek komplett verschwunden

Ähnlich wie Meross setzte auch Koogeek auf den Vertrieb seiner Produkte via Amazon, soweit nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber, dass seit einer geraumen Zeit alle Suchanfragen beim US-Versandhändler ins Leere laufen bzw. direkt auf Wettbewerber verweisen. Dabei scheint es sich keinesfalls um leere Lager zu handeln.

Das zeigt eine Überprüfung der Webseite von Koogeek: Die smarte Steckdosenleiste, die als eines der ersten Modelle nach dem Eve Light Strip für knapp 50€ erhältlich war, wird dort noch gelistet. Navigiert man dort auf die EU-Version, wird man auf Amazon geleitet und bekommt dieses Bild angezeigt:

Dank HomeKit weiterhin nutzbar

Da passt es natürlich ins Bild, dass die gleichnamige App des Herstellers schon lange kein Update mehr gesehen hat. Gleiches gilt auch für die Steckdosenleiste, die seit knapp drei Jahren bei Kunden im Einsatz ist, jedoch noch nie ein Firmwareupdate bekommen hat.

Die Funktionalität ist dank HomeKit allerdings weitergegeben und Ihr könnt innerhalb von HomeKit die Produkte von Koogeek weiterhin benutzen – Ihr seid auf die Cloud des Herstellers nicht angewiesen. Trotzdem solltet Ihr bei Abverkaufsangeboten vorsichtig sein, schließlich werden auch keine Sicherheitslücken mehr geschlossen. Wer eine Steckdosenleiste sucht, sollte entweder die von VOCOlinc oder von Eve in Betracht ziehen.

